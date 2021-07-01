В Украине заработал рынок земли, фото:

https://racurs.ua/n156819-rynok-zemli-zarabotal-v-ukraine-moratoriy-otmenen.html

Ракурс

Рынок земли в Украине заработал.

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступает в силу принятый Верховной Радой еще 31 марта 2020 года закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно нормам этого закона, на период до 1 января земли сельхозназначения в Украине смогут покупать только физические лица-граждане Украины. Кроме того, в первые два года с момента вступления в силу закона одно физическое лицо сможет приобрести только 100 га земли.

С 1 января 2024 года покупать сельскохозяйственные земли также позволят украинским юридическим лицам, которые созданы и зарегистрированы по законодательству Украины и участниками которых являются только граждане Украины и/или государство или территориальные общины.

Юридическим лицам будет запрещено концентрировать более 10 тыс. га. Еще одно ограничение предусмотрено для банков — они смогут стать владельцами земельных участков только в случае взыскания их в качестве залога по кредиту, причем такие участки должны в течение двух лет после этого быть отчуждены на торгах.

Не смогут получить разрешение на приобретение земель сельхозназначения юридические лица, бенефициарного владельца которых невозможно установить или он зарегистрирован в оффшорных зонах.

Иностранцев к покупке земельных участков будут допускать только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Даже в случае положительного решения референдума, запрет на покупку земли продолжит действовать для граждан страны-агрессора и лиц, находящихся под санкциями.