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Ракурс
В Украине заработал рынок земли, фото:

Рынок земли заработал в Украине — мораторий отменен

1 июл 2021, 08:53
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Рынок земли в Украине заработал.

С сегодняшнего дня, 1 июля, вступает в силу принятый Верховной Радой еще 31 марта 2020 года закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения», который отменяет действие моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.

Согласно нормам этого закона, на период до 1 января земли сельхозназначения в Украине смогут покупать только физические лица-граждане Украины. Кроме того, в первые два года с момента вступления в силу закона одно физическое лицо сможет приобрести только 100 га земли.

С 1 января 2024 года покупать сельскохозяйственные земли также позволят украинским юридическим лицам, которые созданы и зарегистрированы по законодательству Украины и участниками которых являются только граждане Украины и/или государство или территориальные общины.

Юридическим лицам будет запрещено концентрировать более 10 тыс. га. Еще одно ограничение предусмотрено для банков — они смогут стать владельцами земельных участков только в случае взыскания их в качестве залога по кредиту, причем такие участки должны в течение двух лет после этого быть отчуждены на торгах.

Не смогут получить разрешение на приобретение земель сельхозназначения юридические лица, бенефициарного владельца которых невозможно установить или он зарегистрирован в оффшорных зонах.


Иностранцев к покупке земельных участков будут допускать только после принятия соответствующего решения на общенациональном референдуме.

Даже в случае положительного решения референдума, запрет на покупку земли продолжит действовать для граждан страны-агрессора и лиц, находящихся под санкциями.

Источник: Ракурс


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