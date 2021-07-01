Как COVID-19 протекает у вакцинированных, установили ученые

В мире продолжается эпидемия коронавируса

https://racurs.ua/n156818-kak-covid-19-protekaet-u-vakcinirovannyh-ustanovili-uchenye.html

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Вакцинация от коронавируса сейчас активно осуществляется в мире. Однако наличие прививки от коронавируса не является 100-процентной гарантией невозможности инфицироваться снова.

Ученые из Университета Аризоны (США) исследовали, как происходит течение коронавирусной болезни COVID-19 у вакцинированных. Об этом сообщает издание EurekAlert.

Исследователи проанализировали данные о 3 тыс. 975 американских медработников за период с 14 декабря 2020 года по 10 апреля 2021 года. В это время участники исследования периодически проходили различные тесты на коронавирус.

Коронавирус SARS-CoV-2 обнаружили у 204 человек (5%). Среди них:

пятеро прошли полный курс вакцинации препаратами Pfizer или Moderna (с момента введения второй дозы прошло не менее 14 дней);

11 были частично вакцинированы (не менее 14 дней после введения первой дозы и менее 14 дней после второй);

156 человек не были привиты;

еще 32 человек имели неопределенный статус вакцинации (менее 14 дней после первой дозы), поэтому данные по ним не учитывались.

Исследование показало, что люди, которые заразились COVID-19 после вакцинации, скорее всего, будут иметь:

в среднем на 40% меньшую вирусную нагрузку (количество имеющегося в организме человека после заражения вируса — показывает, насколько активно вирус размножается в организме);

на 66% короче время заражения (в среднем неделю, против двух и более недель у невакцинированных);

более слабые симптомы, в частности значительно меньшую вероятность лихорадки.

Если вы сделаете прививку, примерно в 90% случаев вы не заразитесь COVID-19, — подчеркивают исследователи. — Даже если вы заразитесь, у вас будет меньше вируса, и ваше заболевание, скорее всего, будет протекать в более легкой форме.



Напомним, медики недавно назвали характерный симптом коронавируса у вакцинированных.

Источник: EurekAlert