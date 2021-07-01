Як COVID-19 протікає у вакцинованих, встановили учені

Як COVID-19 протікає у вакцинованих, встановили ученіhttps://racurs.ua/ua/n156818-yak-covid-19-protikaie-u-vakcynovanyh-vstanovyly-ucheni.htmlРакурс
Вакцинація від коронавірусу зараз активно здійснюється у світі. Проте наявність щеплення від коронавірусу не є 100-відсотковою гарантією неможливості інфікуватися знову.
Учені з Університету Аризони (США) дослідили, як відбувається перебіг коронавірусної хвороби COVID-19 у вакцинованих. Про це повідомляє видання EurekAlert.
Дослідники проаналізували дані щодо 3 тис. 975 американських медпрацівників за період з 14 грудня 2020 року по 10 квітня 2021 року. У цей час учасники дослідження періодично проходили різні тести на коронавірус.
Коронавірус SARS-CoV-2 виявили у 204 осіб (5%). Серед них:
- п’ятеро пройшли повний курс вакцинації препаратами Pfizer або Moderna (з моменту введення другої дози пройшло щонайменше 14 днів);
- 11 були частково вакциновані (щонайменше 14 днів після введення першої дози та менше 14 днів після другої);
- 156 осіб не були щеплені;
- ще 32 осіб мали невизначений статус вакцинації (менше 14 днів після першої дози), тож дані щодо них не враховувалися.
Дослідження показало, що люди, які заразилися COVID-19 після вакцинації, скоріше за все, матимуть:
- в середньому на 40% менше вірусне навантаження (кількість наявного в організмі людини після зараження вірусу — показує, наскільки активно вірус розмножується в організмі);
- на 66% коротший час зараження (у середньому тиждень, проти двох і більше тижнів у невакцинованих);
- слабші симптоми, зокрема значно меншу ймовірність лихоманки.
Якщо ви зробите щеплення, приблизно в 90% випадків ви не заразитеся COVID-19, — наголошують дослідники. — Навіть якщо ви заразитеся, у вас буде менше вірусу, і ваше захворювання, скоріше за все, буде протікати в легшій формі.
Нагадаємо, медики нещодавно назвали характерний симптом коронавірусу у вакцинованих.
Джерело: EurekAlert