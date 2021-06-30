День Ярила. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156817-1-lypnya-yake-svyato-ta-u-kogo-den-angela.html

Ракурс

1 липня наші предки відзначали День Ярила — слов’янського бога сонця. Люди вірили, що саме у цей день настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави. В народі вважали, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ — дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світу, або своїх зниклих родичів.

День ангела відзначають:

Олександр;

Василь;

Віктор;

Леонтій;

Сергій.

До цього дня, 1 липня, наші предки приурочували ярмарку і так звані ярилини ігрища. Супроводжувалося свято піснями, танцями, кулачними боями, походами по гостях. Народ веселився, молодь водила хороводи.

Вважається, що цей день особливий, коли відступають земні біди, і стають видні дари землі, дивлячись на які можна побачити багато. Наприклад, якщо в полудень заплести міцні гілки у берези, то через них з крутого берега річки можна побачити своїх близьких, від яких давно не отримували звісток.

Народні прикмети на 1 липня: