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День Ярила. Фото: IStock
1 липня — яке свято та у кого день ангелаhttps://racurs.ua/ua/n156817-1-lypnya-yake-svyato-ta-u-kogo-den-angela.htmlРакурс
1 липня наші предки відзначали День Ярила — слов’янського бога сонця. Люди вірили, що саме у цей день настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави. В народі вважали, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ — дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світу, або своїх зниклих родичів.
День ангела відзначають:
- Олександр;
- Василь;
- Віктор;
- Леонтій;
- Сергій.
До цього дня, 1 липня, наші предки приурочували ярмарку і так звані ярилини ігрища. Супроводжувалося свято піснями, танцями, кулачними боями, походами по гостях. Народ веселився, молодь водила хороводи.
Вважається, що цей день особливий, коли відступають земні біди, і стають видні дари землі, дивлячись на які можна побачити багато. Наприклад, якщо в полудень заплести міцні гілки у берези, то через них з крутого берега річки можна побачити своїх близьких, від яких давно не отримували звісток.
Народні прикмети на 1 липня:
- Туман стелиться по долинах вранці — ознака того, що буде ясна погода;
- Якщо латаття пізно прокидається вранці і ледь підіймається над водою, то після обіду чекай дощу;
- Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ;
- Якщо вночі не спиться, то можна подивитися на місяць в небі та спробувати подумки повісити на ріг відро. Якщо відро «висить», то буде сухо, а якщо «падає", то бути дощу.
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