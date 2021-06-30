Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
День Ярила. Фото: IStock

1 липня — яке свято та у кого день ангела

30 чер 2021, 22:25
999

1 липня наші предки відзначали День Ярила — слов’янського бога сонця. Люди вірили, що саме у цей день настає найкращий час починати косовицю і збирати лікарські трави. В народі вважали, що на Ярила можна побачити безліч надприродних явищ — дірки в землі, які ведуть на протилежну частину світу, або своїх зниклих родичів.

День ангела відзначають:

  • Олександр;
  • Василь;
  • Віктор;
  • Леонтій;
  • Сергій.

До цього дня, 1 липня, наші предки приурочували ярмарку і так звані ярилини ігрища. Супроводжувалося свято піснями, танцями, кулачними боями, походами по гостях. Народ веселився, молодь водила хороводи.


Вважається, що цей день особливий, коли відступають земні біди, і стають видні дари землі, дивлячись на які можна побачити багато. Наприклад, якщо в полудень заплести міцні гілки у берези, то через них з крутого берега річки можна побачити своїх близьких, від яких давно не отримували звісток.

Народні прикмети на 1 липня:

  • Туман стелиться по долинах вранці — ознака того, що буде ясна погода;
  • Якщо латаття пізно прокидається вранці і ледь підіймається над водою, то після обіду чекай дощу;
  • Якщо вранці немає роси, то вночі буде дощ;
  • Якщо вночі не спиться, то можна подивитися на місяць в небі та спробувати подумки повісити на ріг відро. Якщо відро «висить», то буде сухо, а якщо «падає", то бути дощу.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів