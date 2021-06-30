Шторм у Львові. Фото: Варта

https://racurs.ua/ua/n156816-potujna-zlyva-u-lvovi-znosyla-dereva-ta-fasady-budynkiv-foto-video.html

Ракурс

Злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град.

Шквальний вітер сягав 19−24 м/с. Про це повідомив міський голова міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.





Через опади та вітер у Львові дерева попадали на авто, вулиці знеструмлені. Містяни скаржаться на перебої зі світлом у Сихівському, Личаківському та Шевченківському районах.











Негода у Львові вимкнула струм, тому не курсує електротранспорт, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.







На кілька шкіл та закладів культури впали дерева. Обвалилися фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення таких вулиць:

Київської;

Сахарова;

Наливайка;

Дорошенка;

Фурманської,

Під Дубом.

Комунальні служби вже працюють. Непростий час, але, на жаль, проти стихії ми безсилі. Дякувати Богу — ніхто не постраждав, — заявив мер міста Андрій Садовий.







Через погодні умови можлива затримка потягів.

У зв‘язку зі складними погодними умовами можливі затримки потягів. Із затримкою відправились поїзди:

№ 830 Львів — Ужгород (затримка склала годину);

№ 18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 20 хвилин);

№ 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала годину);

№ 134 Миколаїв — Рахів (затримка склала годину).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Запоріжжя вчора потерпало від складних погодних умов — сильний вітер валив дерева, град та злива призвели до підтоплень.