Потужна злива у Львові зносила дерева та фасади будинків (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156816-potujna-zlyva-u-lvovi-znosyla-dereva-ta-fasady-budynkiv-foto-video.htmlРакурс
Злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град.
Шквальний вітер сягав 19−24 м/с. Про це повідомив міський голова міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.
Через опади та вітер у Львові дерева попадали на авто, вулиці знеструмлені. Містяни скаржаться на перебої зі світлом у Сихівському, Личаківському
та Шевченківському районах.
Негода у Львові вимкнула струм, тому не курсує електротранспорт, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.
На кілька шкіл та закладів культури впали дерева. Обвалилися фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення таких вулиць:
- Київської;
- Сахарова;
- Наливайка;
- Дорошенка;
- Фурманської,
- Під Дубом.
Комунальні служби вже працюють. Непростий час, але, на жаль, проти стихії ми безсилі. Дякувати Богу — ніхто не постраждав, — заявив мер міста Андрій Садовий.
Через погодні умови можлива затримка потягів.
- № 830 Львів — Ужгород (затримка склала годину);
- № 18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
- № 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала годину);
- № 134 Миколаїв — Рахів (затримка склала годину).
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Запоріжжя вчора потерпало від складних погодних умов — сильний вітер валив дерева, град та злива призвели до підтоплень.