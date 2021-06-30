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Ракурс
Шторм у Львові. Фото: Варта

Потужна злива у Львові зносила дерева та фасади будинків (ФОТО, ВІДЕО)

30 чер 2021, 21:33
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Злива у Львові сьогодні, 30 червня, пронеслася всім містом. Разом із потужним дощем вирував шкальний вітер та випав великий град.

Шквальний вітер сягав 19−24 м/с. Про це повідомив міський голова міста Андрій Садовий у своєму Telegram-каналі.

Через опади та вітер у Львові дерева попадали на авто, вулиці знеструмлені. Містяни скаржаться на перебої зі світлом у Сихівському, Личаківському та Шевченківському районах.

Шторм у Львові. Фото: Варта

Шторм у Львові. Фото: Варта
Шторм у Львові. Фото: Варта

Негода у Львові вимкнула струм, тому не курсує електротранспорт, є складнощі з проїздом громадського транспорту в районі Привокзальної та у Винниках.

Шторм у Львові. Фото: Варта

Шторм у Львові. Фото: Варта
На кілька шкіл та закладів культури впали дерева. Обвалилися фасади історичних будівель. Найбільше шкоди принесли підтоплення таких вулиць:

  • Київської;
  • Сахарова;
  • Наливайка;
  • Дорошенка;
  • Фурманської,
  • Під Дубом.

Комунальні служби вже працюють. Непростий час, але, на жаль, проти стихії ми безсилі. Дякувати Богу — ніхто не постраждав, — заявив мер міста Андрій Садовий.




Через погодні умови можлива затримка потягів.

У зв‘язку зі складними погодними умовами можливі затримки потягів. Із затримкою відправились поїзди:
  • № 830 Львів — Ужгород (затримка склала годину);
  • № 18 Ужгород — Харків (затримка склала 1 годину 20 хвилин);
  • № 749 Київ — Івано-Франківськ (затримка склала годину);
  • № 134 Миколаїв — Рахів (затримка склала годину).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Запоріжжя вчора потерпало від складних погодних умов — сильний вітер валив дерева, град та злива призвели до підтоплень.

Джерело: Ракурс


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