Мощный ливень во Львове сносил деревья и фасады домов (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n156816-moschnyy-liven-vo-lvove-snosil-derevya-i-fasady-domov-foto-video.htmlРакурс
Ливень во Львове сегодня, 30 июня, пронесся по всему городу. Вместе с мощным дождем бушевал шкальный ветер и выпал град.
Шквальный ветер достигал 19−24 м/с. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.
Из-за осадков и ветра во Львове деревья обрушились на авто, улицы остались обесточенными. Горожане жалуются на перебои со светом в Сиховском, Лычаковском
и Шевченковском районах.
Из-за непогоды во Львове отключили электричество, поэтому не курсирует электротранспорт, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.
На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего от потопа пострадали такие улицы:
- Киевская,
- Сахарова;
- Наливайко;
- Дорошенко;
- Фурманская;
- Под Дубом.
Коммунальные службы уже работают. Непростое время, но, к сожалению, против стихии мы бессильны. Слава Богу — никто не пострадал, — заявил мэр города Андрей Садовый.
- № 830 Львов — Ужгород (задержка составила час);
- № 18 Ужгород — Харьков (задержка составила 1 час 20 минут);
- № 749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила час);
- № 134 Николаев — Рахов (задержка составила час).
Напомним, ранее мы сообщали, что Запорожье вчера пострадало от сложных погодных условий — сильный ветер валил деревья, град и ливень привели к подтоплению.