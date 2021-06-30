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Ракурс
Непогода во Львове. Фото: Варта

Мощный ливень во Львове сносил деревья и фасады домов (ФОТО, ВИДЕО)

30 июн 2021, 21:33
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Ливень во Львове сегодня, 30 июня, пронесся по всему городу. Вместе с мощным дождем бушевал шкальный ветер и выпал град.

Шквальный ветер достигал 19−24 м/с. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый в своем Telegram-канале.

Из-за осадков и ветра во Львове деревья обрушились на авто, улицы остались обесточенными. Горожане жалуются на перебои со светом в Сиховском, Лычаковском и Шевченковском районах.

Непогода во Львове. Фото: Варта

Непогода во Львове. Фото: Варта
Непогода во Львове. Фото: Варта

Из-за непогоды во Львове отключили электричество, поэтому не курсирует электротранспорт, есть сложности с проездом общественного транспорта в районе Привокзальной и в Винниках.

Непогода во Львове. Фото: Варта
Непогода во Львове. Фото: Варта
На несколько школ и учреждений культуры упали деревья. Обвалились фасады исторических зданий. Больше всего от потопа пострадали такие улицы:


  • Киевская,
  • Сахарова;
  • Наливайко;
  • Дорошенко;
  • Фурманская;
  • Под Дубом.

Коммунальные службы уже работают. Непростое время, но, к сожалению, против стихии мы бессильны. Слава Богу — никто не пострадал, — заявил мэр города Андрей Садовый.

В связи со сложными погодными условиями возможны задержки поездов. С задержкой отправились поезда:
  • № 830 Львов — Ужгород (задержка составила час);
  • № 18 Ужгород — Харьков (задержка составила 1 час 20 минут);
  • № 749 Киев — Ивано-Франковск (задержка составила час);
  • № 134 Николаев — Рахов (задержка составила час).

Напомним, ранее мы сообщали, что Запорожье вчера пострадало от сложных погодных условий — сильный ветер валил деревья, град и ливень привели к подтоплению.

Источник: Ракурс


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