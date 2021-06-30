Смерч. Фото: Miami CBS Local

https://racurs.ua/ua/n156815-gigantskyy-vodyanyy-smerch-pronissya-v-ssha-video-yavyscha.html

Ракурс

Водяний смерч у США налякав відпочивальників на узбережжі Маямі в штаті Флорида. Незвичайне явище потрапило на відео, яке зняли жителі та туристи селища Кі-Біскейн.

Національна метеорологічна служба Маямі підтвердила появу водяного торнадо всього в 1,5 км від узбережжя Кі-Біскейн. Про це повідомляє Miami CBS Local.





Водяний смерч утворився під час сильної грози, у зв’язку з якою були оголошені погодні попередження в декількох районах округу Маямі-Дейд. Метеорологи висловили побоювання, що смерч може вийти на берег, оскільки він рухався разом зі штормом, що йде в північно-західному напрямку.



Пізніше штормовий осередок ослаб, обертання водяного смерчу припинилося, він поступово розсіявся. Шторм приніс на узбережжі Маямі сильні дощі та шквали.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що величезний смерч пронісся під Одесою біля узбережжя курортного Чорноморська. Вихор утворився прямо в Чорному морі, і до берега не наближався.

Джерело: Miami CBS Local