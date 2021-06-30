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Ракурс
Жираф Дьома. Фото: Суспільне

Жираф-меломан з’явився в харківському зоопарку (ФОТО)

30 чер 2021, 20:17
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Незвичайний жираф-меломан з’явився в Харкові. Тварина переїхала до міста з Одеси та вже почала обживати новий вольєр.

На новому місці тварина слухає класичну музику разом із новою сусідкою. Про це повідомляє «Суспільне».

Жираф Дьома. Фото: Суспільне

Зоолог зоопарку Ганна Воронцова розповіла, що жираф Дьома швидко адаптувався після переїзду та дуже полюбив слухати радіо. Музику Дьома слухає разом зі своєю сусідкою — антилопою канною на ім’я Августа. Її підселили до «Будинку жирафа», щоби новий мешканець не сумував.

Жираф Дьома. Фото: Суспільне

Він слухає музику, яка грає на радіо. В основному, класична, спокійна, ми обрали таку хвилю, щоби не було якихось агресивних звуків, тому що жирафи — дуже вразливі. Вони можуть злякатися гучних стуків, криків, — розповіли в зоопарку.

Вольєр жирафи обладнаний підвісними годівницями, автоматичними поїлками та оглядовими вікнами. Тварина полюбляє соковиті гілки верби і клена, грейпфрути, банани й мюслі.

Жираф Дьома. Фото: Суспільне


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тварин київського зоопарку рятують від спеки незвичайними водними та спа-процедурами.

Джерело: Суспільне

Джерело: Ракурс


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