Жираф Дьома. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/ua/n156814-jyraf-meloman-z-yavyvsya-v-harkivskomu-zooparku-foto.html

Ракурс

Незвичайний жираф-меломан з’явився в Харкові. Тварина переїхала до міста з Одеси та вже почала обживати новий вольєр.

На новому місці тварина слухає класичну музику разом із новою сусідкою. Про це повідомляє «Суспільне».





Зоолог зоопарку Ганна Воронцова розповіла, що жираф Дьома швидко адаптувався після переїзду та дуже полюбив слухати радіо. Музику Дьома слухає разом зі своєю сусідкою — антилопою канною на ім’я Августа. Її підселили до «Будинку жирафа», щоби новий мешканець не сумував.





Він слухає музику, яка грає на радіо. В основному, класична, спокійна, ми обрали таку хвилю, щоби не було якихось агресивних звуків, тому що жирафи — дуже вразливі. Вони можуть злякатися гучних стуків, криків, — розповіли в зоопарку.

Вольєр жирафи обладнаний підвісними годівницями, автоматичними поїлками та оглядовими вікнами. Тварина полюбляє соковиті гілки верби і клена, грейпфрути, банани й мюслі.





Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тварин київського зоопарку рятують від спеки незвичайними водними та спа-процедурами.

Джерело: Суспільне