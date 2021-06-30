Жираф Дема. Фото: Суспільне

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Необычный жираф-меломан появился в Харькове. Животное переехало в город из Одессы и уже начало обживать вольер.

На новом месте жираф слушает классическую музыку вместе с новой соседкой. Об этом сообщает «Суспільне».



Зоолог зоопарка Анна Воронцова рассказала, что жираф Дема быстро адаптировался после переезда и очень полюбил слушать радио. Музыку Дема слушает вместе со своей соседкой — антилопой канной Августой. Ее подселили в «Дом жирафа», чтобы новый жилец не унывал.

Он слушает музыку, которая играет на радио. В основном, классическая, спокойная, мы выбрали такую волну, чтобы не было каких агрессивных звуков, потому что жирафы — очень уязвимы. Они могут испугаться громких стуков, криков, — рассказали в зоопарке.



Вольер жирафа оборудован подвесными кормушками, автоматическими поилками и смотровыми окнами. Животное любит сочные ветви ивы и клена, грейпфруты, бананы и мюсли.



Напомним, ранее мы сообщали, что животных киевского зоопарка спасают от жары необычными водными спа-процедурами.

Источник: Суспільне