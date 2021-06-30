Животные в зоопарке. Фото: КГГА

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Ракурс

Животных киевского зоопарка спасают от жары необычными водными и спа-процедурами.

Некоторые животные предпочитают бодрящий душ, а некоторые любят ванны. Об этом написал мэр Киева Виталий Кличко на своей странице в Facebook.





Он рассказал, что о самочувствии и настроение животных заботятся все сотрудники столичного зоопарка.

Так, например, слон Хорас любит каждое утро принимать душ. И его обычно купает сам директор зоопарка Кирилл Трантин. Пока Хорас уплетает за обе щеки морковь, его обильно поливают водой из шланга, — отметил Кличко.

По его словам, спа-процедуры делают и паре антилоп Нильгау — Малику и Мушке, которые на днях стали родителями. Взрослые антилопы с удовольствием лакомятся свежей зеленью под струями воды.

Настоящий курорт устроили и для капибаров Тори и Хулио. Им создали небольшой пруд, в котором они лакомятся яблоками и принимают ванны. У сиамангов Патрика и Тисы и их сына Тедди тоже есть спасение от жары — их вольер оборудовали специальной оросительной системой.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Киевском зоопарке родилась альпака. Работники зоопарка опубликовали видеозапись с крохотным животным и рассказали, какое имя дали альпаке.