Штраф за парковку. Фото: Istock

https://racurs.ua/n156801-shtrafovat-za-parkovku-na-mestah-dlya-invalidov-razreshili-inspektoram.html

Ракурс

Штраф за парковку на местах для инвалидов ввели в Верховной Раде, приняв за основу законопроект № 4594, расширяющий полномочия инспекторов по парковке.

Народные депутаты наделили полномочиями инспекторов по парковке, и теперь они смогут штрафовать любителей парковаться в неположенном месте. Теперь инспекторы по парковке уполномочены налагать административные взыскания на водителей, которые нарушили ч. 5 ст. 122 КоАП.

Данная норма предусматривает ответственность за остановку или стоянку транспортных средств на местах для автомобилей под управлением водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью.

Также инспекторы по парковке смогут штрафовать за неправомерное использование на транспортном средстве знака «Водитель с инвалидностью». Штраф за нарушение данной статьи предусматривается в размере от 1 тыс. 20 до 1 тыс. 700 грн.

На данный момент привлекать за парковку на местах для лиц с инвалидностью могут только сотрудники полиции.