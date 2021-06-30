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Ракурс
Штраф за парковку. Фото: Istock

Штрафовать за парковку на местах для инвалидов разрешили инспекторам

30 июн 2021, 16:43
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Штраф за парковку на местах для инвалидов ввели в Верховной Раде, приняв за основу законопроект № 4594, расширяющий полномочия инспекторов по парковке.

Народные депутаты наделили полномочиями инспекторов по парковке, и теперь они смогут штрафовать любителей парковаться в неположенном месте. Теперь инспекторы по парковке уполномочены налагать административные взыскания на водителей, которые нарушили ч. 5 ст. 122 КоАП.

Данная норма предусматривает ответственность за остановку или стоянку транспортных средств на местах для автомобилей под управлением водителей с инвалидностью или водителей, которые перевозят лиц с инвалидностью.


Также инспекторы по парковке смогут штрафовать за неправомерное использование на транспортном средстве знака «Водитель с инвалидностью». Штраф за нарушение данной статьи предусматривается в размере от 1 тыс. 20 до 1 тыс. 700 грн.

На данный момент привлекать за парковку на местах для лиц с инвалидностью могут только сотрудники полиции.

Источник: Ракурс


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