Штраф за паркування на місцях для інвалідів дозволили виписувати інспекторам

Штраф за паркування. Фото: Istock

https://racurs.ua/ua/n156801-shtraf-za-parkuvannya-na-miscyah-dlya-invalidiv-dozvolyly-vypysuvaty-inspektoram.html

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Штраф за паркування на місцях для інвалідів запровадили в Верховній Раді, ухваливши за основу законопроект № 4594, що розширює повноваження інспекторів з паркування.

Народні депутати наділили повноваженнями інспекторів з паркування, і тепер вони зможуть штрафувати любителів паркуватися в недозволеному місці. Тепер інспектори з паркування уповноважені накладати адміністративні стягнення на водіїв, які порушили ч. 5 ст. 122 КпАП.

Дана норма передбачає відповідальність за зупинку або стоянку транспортних засобів на місцях для автомобілів під керуванням водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.

Також інспектори з паркування зможуть штрафувати за неправомірне використання на транспортному засобі знака «Водій з інвалідністю». Штраф за порушення даної статті передбачається в розмірі від 1 тис. 20 до 1 тис. 700 грн.

На цей час притягувати до відповідальності за паркування на місцях для осіб з інвалідністю можуть тільки співробітники поліції.