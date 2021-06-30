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Ракурс
Штраф за паркування. Фото: Istock

Штраф за паркування на місцях для інвалідів дозволили виписувати інспекторам

30 чер 2021, 16:43
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Штраф за паркування на місцях для інвалідів запровадили в Верховній Раді, ухваливши за основу законопроект № 4594, що розширює повноваження інспекторів з паркування.

Народні депутати наділили повноваженнями інспекторів з паркування, і тепер вони зможуть штрафувати любителів паркуватися в недозволеному місці. Тепер інспектори з паркування уповноважені накладати адміністративні стягнення на водіїв, які порушили ч. 5 ст. 122 КпАП.

Дана норма передбачає відповідальність за зупинку або стоянку транспортних засобів на місцях для автомобілів під керуванням водіїв з інвалідністю або водіїв, які перевозять осіб з інвалідністю.


Також інспектори з паркування зможуть штрафувати за неправомірне використання на транспортному засобі знака «Водій з інвалідністю». Штраф за порушення даної статті передбачається в розмірі від 1 тис. 20 до 1 тис. 700 грн.

На цей час притягувати до відповідальності за паркування на місцях для осіб з інвалідністю можуть тільки співробітники поліції.

Джерело: Ракурс


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