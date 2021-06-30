Європа потерпає від негоди, фото: Jean-louis David

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Негода вразила низку регіонів Західної Європи.

Так, вчора, 29 червня, ввечері сильний шторм пронісся західними та південним районами Німеччини, повідомляє видання The Local.

Зокрема, пожежна бригада Штутгарда за період з вечора 29 червня по ранок сьогоднішнього дня, 30 червня, отримали понад 330 дзвінків, котрі переважно стосувалися потужної зливи, яка призвела до затоплення кількох тунелів.

Від негоди також постраждав оперний театр Штутгарда — у момент, коли там на концерті були присутні 250 глядачів, пориви вітру зірвали частину облицювання даху. Також попадали статуї з п'єдесталів. На щастя, в результаті цього ніхто не постраждав.

У Франції в розташованій на сході країни комуні Пломб'єр-ле-Бен гроза з градом призвела до утворення крижаних заметів, які довелося розчищати за допомогою лопат та снігоочисної техніки.

Висота крижаного покрову місцями досягала 60 см.

Нагадаємо, 29 червня від потужного шторму постраждало Запоріжжя.

Джерело: The Local