"Хірургічна" ракета. Фото: Rafael

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Незвичайну «хірургічну» ракету створив Ізраїль. У середу, 30 червня, ізраїльський оборонний концерн Rafael Advanced Defense Systems представив автономну високоточну ракетну систему п’ятого покоління великої дальності Sea Breaker.

Система Sea Breaker забезпечує ефективну «хірургічну» поразку морських і наземних цілей на відстані до 300 км. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Незвичайна система може розміщуватися на катерах, корветах або фрегатах, а також на берегових високомобільних пускових установках. Sea Breaker використовує технологічні інновації — так, система має електрооптику, комп’ютерний зір, штучний інтелект і власні алгоритми прийняття рішень за відсутності супутникової навігації в будь-який час доби та в будь-яких погодних умовах.

Ракетна система Sea Breaker оснащена вдосконаленою апаратурою IIR (Imaging Infra -Red). Використовуючи штучний інтелект, Sea Breaker забезпечує автоматичне виявлення цілі (ATA) й автоматичне розпізнавання цілі (ATR).

Ракета несприйнятлива до електромагнітних завад, вона може летіти на малих висотах над поверхнею води або над поверхнею землі складного рельєфу. З одного попадання ця ракета здатна нейтралізувати корабель розміром із фрегат.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що старт ракети Atlas V змогли побачити пасажири «Боїнга» під час польоту в Сполучених Штатах Америки. Авіалайнер Boeing 737−900 прямував із Нью-Йорка в Канкун, а пасажири випадково стали свідками знакової події. Вони змогли побачити в ілюмінатори старт ракети Atlas V. Усе сталося зовсім випадково.