Що з Бесєдіним — лікар "Динамо" прокоментував травму нападника у грі зі Швецією

https://racurs.ua/ua/n156798-scho-z-besiedinym-likar-dynamo-prokomentuvav-travmu-napadnyka-u-gri-zi-shveciieu.html

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Вихід України у чвертьфінал Євро-2020 затьмарила травма нападника Артема Бєсєдіна. Він вийшов на поле на початку першого овертайму й зіграв тільки сім хвилин.

На 98-й хвилині матчу 1/8 фіналу Євро-2020 захисник шведів Даніельсон під час боротьби за м’яч вдарив форварда у район коліна. Після перегляду VAR суддя вилучив шведа, а Бесєдін за допомогою лікарів залишив поле.

Уранці нападник київського «Динамо» прилетів чартерним літаком до Києва для обстеження та подальшого лікування.

Головний лікар киян Андрій Шморгун у коментарі офіційному клубному сайту розповів про результати МРТ-обстеження форварда.

Бесєдіну провели МРТ-обстеження. На знімках у нього є часткове пошкодження задньої хрестоподібної зв’язки, часткове пошкодження внутрішньої та зовнішньої бічної зв’язок, а також перелом виростків стегнової кістки без зміщення, — сказав Шморгун.

Від удару прямою ногою у Бєсєдіна трапилося перерозгинання в колінному суглобі, яке й викликало таку значну травму.

Медики «Динамо» консультуються з травматологами та хірургами з приводу тактики лікування. Попередньо це консервативне лікування, але термін відновлення становитиме приблизно півроку.

Українська збірна присвятила перемогу саме Бєсєдіну. Шевченко додав, що в чвертьфіналі українські футболісти гратимуть у тому числі і за травмованого Артема.

У лютому 2020 року Бесєдін отримав рік дискваліфікації за порушення антидопінгових правил і повернувся у гру тільки навесні 2021 року.