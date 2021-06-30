Что с Бесединым — врач «Динамо» прокомментировал травму нападающего в игре со Швецией

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Ракурс

Выход Украины в четвертьфинал Евро-2020 затмила травма нападающего Артема Беседина. Он вышел на поле в начале первого овертайма и сыграл только семь минут.

На 98-й минуте матча 1/8 финала Евро-2020 защитник шведов Даниельсон во время борьбы за мяч ударил форварда в район колена. После просмотра VAR судья удалил шведа, а Беседин с помощью врачей покинул поле.

Утром нападающий киевского «Динамо» прилетел чартерным самолетом в Киев для обследования и дальнейшего лечения.

Главный врач киевлян Андрей Шморгун в комментарии официальному клубному сайту рассказал о результатах МРТ-обследования форварда.

Беседину провели МРТ-обследование. На снимках у него частичное повреждение задней крестообразной связки, частичное повреждение внутренней и внешней боковой связки, а также перелом мыщелков бедренной кости без смещения, — сказал Шморгун.

От удара прямой ногой у Беседина случилось переразгибание в коленном суставе, которое и вызвало масштабную травму.

Медики «Динамо» консультируются с травматологами и хирургами по поводу тактики лечения. Предварительно это консервативное лечение, но срок восстановления составит примерно полгода.

Украинская сборная посвятила победу именно Беседину. Шевченко добавил, что в четвертьфинале украинские футболисты будут играть в том числе и за травмированного Артема.

В феврале 2020 года Беседин получил год дисквалификации за нарушение антидопинговых правил и вернулся в игру только весной 2021 года.