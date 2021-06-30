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Ракурс
Си Бриз. Фото: Корреспондент

НАТО вышло из Одессы в море (ФОТО)

30 июн 2021, 16:01
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Sea Breeze-2021 (Си Бриз), масштабные международные учения, начались в Черном море.

Корабельная группировка НАТО, участвующая в учениях, сегодня утром, 30 июня, вышла из одесского порта. Об этом сообщает «Думская».

Активная фаза учений еще не началась, однако флот приступил к боевому развертыванию.

Корабль НАТО. Фото: Думская

Первым практическую гавань покинул румынский корвет 265, а последним отшвартовался от причала № 1К американский ракетный эсминец «Росс». В составе эскадры ушли также украинский учебный катер «Смела» и катер морской охраны украинских пограничников «Балаклава».


Напомним, ранее мы сообщали, что российская дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Черное море на фоне маневров Си Бриз, в которых принимают участие Украина, США, другие члены НАТО и их партнеры.

Источник: Думская

Источник: Ракурс


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