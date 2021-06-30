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Ракурс
Сі Бриз. Фото: Корреспондент

НАТО вийшло з Одеси в море (ФОТО)

30 чер 2021, 16:01
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Sea Breeze-2021 (Сі Бриз), масштабні міжнародні навчання, почалися в Чорному морі.

Корабельне угруповання НАТО, що бере участь у навчаннях, сьогодні вранці, 30 червня, вийшло з одеського порту. Про це повідомляє «Думская».

Активна фаза навчань ще не почалася, однак флот приступив до бойового розгортання.

Корабель НАТО. Фото: ДумскаяПершим практичну гавань покинув румунський корвет 265, а останнім відшвартувався від причалу № 1К американський ракетний есмінець «Росс». У складі ескадри були також український навчальний катер «Сміла» й катер морської охорони українських прикордонників «Балаклава».


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський дизельний підводний човен «Колпіно», що здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр», вийшов на навчання в Чорне море на тлі маневрів Сі Бриз, у яких беруть участь Україна, США, інші члени НАТО і їхні партнери.

Джерело: Думская

Джерело: Ракурс


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