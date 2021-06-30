Сі Бриз. Фото: Корреспондент

https://racurs.ua/ua/n156797-nato-vyyshlo-z-odesy-v-more-foto.html

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Sea Breeze-2021 (Сі Бриз), масштабні міжнародні навчання, почалися в Чорному морі.

Корабельне угруповання НАТО, що бере участь у навчаннях, сьогодні вранці, 30 червня, вийшло з одеського порту. Про це повідомляє «Думская».

Активна фаза навчань ще не почалася, однак флот приступив до бойового розгортання.



Першим практичну гавань покинув румунський корвет 265, а останнім відшвартувався від причалу № 1К американський ракетний есмінець «Росс». У складі ескадри були також український навчальний катер «Сміла» й катер морської охорони українських прикордонників «Балаклава».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російський дизельний підводний човен «Колпіно», що здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр», вийшов на навчання в Чорне море на тлі маневрів Сі Бриз, у яких беруть участь Україна, США, інші члени НАТО і їхні партнери.

Джерело: Думская