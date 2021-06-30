Росія виставила дизельну субмарину з ракетами проти учасників навчань Sea Breese

https://racurs.ua/ua/n156784-rosiya-vystavyla-dyzelnu-submarynu-z-raketamy-proty-uchasnykiv-navchan-sea-breese.html

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Російський дизельний підводний човен «Колпіно», здатний застосовувати крилаті ракети «Калібр», вийшов на навчання в Чорне море на тлі військових навчань Sea Breeze, у яких беруть участь Україна, США, інші члени НАТО і їх партнери.

Росіяни відпрацювали алгоритми дій з управління підводним човном «при спливанні і зануренні в звичайному і екстреному варіантах», виконали занурення на різні глибини (максимально — на понад 200).

В прес-службі Чорноморського флоту РФ повідомили, що субмарина пірнала на глибини на одному з морських полігонів в Чорному морі.

Надалі росіяни намагатимуться покласти «Колпіно» на дно. Учасників Sea Breese також полякали польотами вертольотів Ка-27. Вони удень та вночі злітали з палуби патрульного корабля «Павло Державін».

Напередодні Чорноморський флот повідомив, що російські військові провели в окупованому Криму навчальну перевірку сил протиповітряної оборони. У перевірці брали участь близько 20 літаків і вертольотів, кілька дивізіонів комплексів ППО С-400 і «Панцир-С».