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Ракурс
Россия выставила дизельную подлодку с ракетами против участников Sea Breese

Россия выставила дизельную подлодку с ракетами против участников Sea Breese

30 июн 2021, 12:55
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Российская дизельная подводная лодка «Колпино», способная применять крылатые ракеты «Калибр», вышла на учения в Черное море на фоне маневров Sea Breeze, в которых принимают участие Украина, США, другие члены НАТО и их партнеры.

Россияне отработали алгоритмы действий по управлению подводной лодкой «при всплытии и погружении в обычном и экстренном вариантах», выполнили погружение на разные глубины (максимально — более чем на 200 м).

В пресс-службе Черноморского флота РФ сообщили, что субмарина ныряла на глубины на одном из морских полигонов в Черном море.


В дальнейшем россияне будут пытаться положить «Колпино» на дно. Участников Sea Breese также напугали полетами вертолетов Ка-27. Они днем ​​и ночью взлетали с палубы патрульного корабля «Павел Державин».

Накануне Черноморский флот сообщил, что российские военные провели в оккупированном Крыму учебную проверку сил противовоздушной обороны. В проверке участвовали около 20 самолетов и вертолетов, несколько дивизионов комплексов ПВО С-400 и «Панцирь-С».

Источник: Ракурс


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