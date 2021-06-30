Заборону реклами дитячих сумішей попередньо схвалили в Раді

Дитяча суміш. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n156796-zaboronu-reklamy-dytyachyh-sumishey-poperedno-shvalyly-v-radi.html

Ракурс

Верховна Рада ухвалила за основу законопроект щодо запровадження змін у сфері дитячого харчування. Відтепер дитяче харчування регулюватиметься згідно з вимогами законодавства Євросоюзу.

Зокрема, законопроект № 4554 забороняє рекламу дитячих сумішей. Про це повідомляє прес-служба Ради.

Законопроект передбачає запровадження нових вимог до харчових продуктів, призначених для годування дітей від нуля до трьох років, а також забороняє рекламу дитячих сумішей із чітко визначеними винятками.

Відтепер штрафи за рекламу суттєво зростуть — за неподання або подання свідомо недостовірної інформації щодо вартості розповсюдженої реклами штраф сягатиме до 300 тис. грн (раніше 1 тис. 700), у разі неможливості встановлення вартості реклами штраф накладається в розмірі 600 тис. грн (раніше 5 тис. 100).

Також відтепер законодавство відповідає вимогам Міністерства охорони здоров’я (МОЗ) щодо складу дитячих сумішей, складу продуктів для спеціальних медичних цілей та продуктів для контролю ваги, щодо використання пестицидів під час виробництва дитячого харчування.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що харчування в школах вирішили переглянути в Кабінеті міністрів України. Там запровадили нову реформу системи шкільного харчування в освітніх закладах.