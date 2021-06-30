Запрет на рекламу детских смесей предварительно одобрили в Раде

Детское питание. Фото:

https://racurs.ua/n156796-zapret-na-reklamu-detskih-smesey-predvaritelno-odobrili-v-rade.html

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Верховная Рада приняла за основу законопроект об изменениях в сфере детского питания. Теперь смеси для детей будут регулироваться согласно с требованиями законодательства Евросоюза.

В частности, законопроект № 4554 запрещает рекламу детских смесей. Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Законопроект предусматривает введение новых требований к пищевым продуктам, предназначенным для кормления детей от нуля до трех лет, а также запрещает рекламу детских смесей с четко определенными исключениями.

Теперь штрафы за рекламу существенно возрастут — за непредоставление или предоставление заведомо недостоверной информации о стоимости распространенной рекламы штраф будет достигать 300 тыс. грн (ранее 1 тыс. 700), в случае невозможности установления стоимости рекламы штраф налагается в размере 600 тыс. грн (ранее 5 тыс. 100)

Также отныне законодательство соответствует требованиям Минздрава относительно состава детских смесей, состава продуктов для специальных медицинских целей и продуктов для контроля веса, а также относительно использования пестицидов при производстве детского питания.

Напомним, ранее мы сообщали, что питание в школах решили пересмотреть в Кабинете министров Украины. Там ввели новую реформу системы школьного питания в образовательных учреждениях.