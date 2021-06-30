Илья Кива, скриншот видео

https://racurs.ua/n156795-kiva-v-ushanke-so-zvezdoy-na-lbu-zayavil-chto-ukraincy-i-rossiyane-odin-narod.html

Ракурс

Илья Кива, народный депутат из фракции ОПЗЖ, на фоне распространенной российскими СМИ фотографии о якобы объятиях украинского болельщика с надевшим шапку-ушанку российским на стадионе в Глазго (Шотландия), где вчера, 29 июня, состоялся победный для сборной Украины матч с командой Швеции, повторил кремлевский лозунг об «одном народе».

Соответствующее видео сегодня, 30 июня, опубликовано в Telegram-канале Киви.

Мы — украинцы и русские — один народ. И для нас красная звезда навсегда останется символом нашей общей победы над фашизмом, над злом. Так было, так есть и так будет, — заявил Кива.

На видео Кива был в шапке с советской звездой на лбу.

Недавно Кива заявлял, что правоохранительные органы вручили ему подозрение по делу о публичной демонстрации символики тоталитарного режима — шапки-ушанки с советской звездой. Правоохранители тогда опровергли это заявление.

Стоит добавить, что президент РФ Владимир Путин сегодня, отвечая на вопросы во время «прямой линии» в Москве, также заговорил о том, что украинцы и россияне якобы являются «одним народом».