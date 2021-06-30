Отец спас детей ценой собственной жизни. Фото: ГСЧС

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Ракурс

Двух девочек спас мужчина в Ивано-Франковской области ценой собственной жизни.

Сегодня, 30 июня, водолазы подняли с реки Днестр тело мужчины, который утонул во время спасения детей. ЧП произошло вблизи села Козина Ивано-Франковского района. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

На днях, 28 июня, спасатели получили информацию о том, что посреди реки Днестр находится три ребенка, которые не могут самостоятельно выйти на берег и просят о помощи. Дети находились на расстоянии ориентировочно 20 м с противоположного берега. На берег их доставили сотрудники ГСЧС, прибывшие после вызова.

Спасенные дети и очевидцы трагедии рассказали, что одна из девушек попала на глубину и начала тонуть, при этом потянула за собой одну из старших сестер. Это увидел их отец и бросился на помощь. Вытолкнув детей на поверхность и отведя их из углубления, он исчез из поля зрения.

Напомним, в течение 18−21 июня на водоемах Украины погибли 40 человек, из них — шесть детей. Еще 23 украинцев смогли спасти.