Батько врятував дітей ціною власного життя. Фото: ДСНС

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Двох дівчаток врятував чоловік в Івано-Франківській області ціною власного життя.

Сьогодні, 30 червня, водолази підняли з річки Дністер тіло чоловіка, який потонув під час порятунку дітей. Надзвичайна подія сталася поблизу села Козина Івано-Франківського району. Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Днями, 28 червня, рятувальники отримали інформацію про те, що посеред річки Дністер знаходиться троє дітей, які не можуть самостійно вийти на берег та просять про допомогу. Діти знаходились на відстані орієнтовно 20 м з протилежного берега. На берег їх доправили співробітники ДСНС, які прибули після виклику.

Врятовані діти та очевидці трагедії розповіли, що одна з дівчат потрапила на глибину й почала тонути, при цьому потягнула за собою одну із старших сестер. Це побачив їхній батько і кинувся на допомогу. Виштовхнувши дітей на поверхню й відвівши їх із заглиблення, він зник з поля зору.

Нагадаємо, впродовж 18−21 червня на водоймах України загинуло 40 осіб, з них — шестеро дітей. Ще 23 українців змогли врятувати.