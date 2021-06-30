Максим Якубовський. Венедіктова передала «департамент війни» людині Медведчука, фото — Високий замок

https://racurs.ua/ua/n156793-venediktova-peredala-departament-viyny-ludyni-medvedchuka.html

Ракурс

Ведення кримінальних справ Медведчука віддали людині самого Віктора Медведчука. Новим керівником Департаменту нагляду у кримінальних виробництвах щодо злочинів, скоєних в умовах збройного конфлікту ГПУ, замість Гюндуза Мамедова 29 червня призначено Максима Якубовського.

З 2012 до 2014 роки він працював в експертному центрі, який створили при «Українському виборі» — організації Медведчука. Департамент, який тепер курує Якубовський, розслідує справу про «Український вибір».

У соцмережах чимало відео, на яких Якубовський виступає від «Українського вибору». «Главком» повідомив, що до роботи в прокуратурі Якубовський працював експертом Центру правових ініціатив «Правова держава», який також пов’язаний з Медведчуком.

Про наказ Венедіктової повідомила й координатор «Медійної ініціативи за права людини» Ольга Решетилова.

Півтора роки спільної системної роботи громадських організацій і професійних ідейних прокурорів щодо доведення відповідальності Росії за розв’язання збройного конфлікту зараз під великою загрозою, — написала Решетилова на своїй сторінці в Фейсбук.

Вона вважає, що «департамент війни» повернули у «повний хаос», коли військові злочини, злочини проти нацбезпеки розслідувалися «на купу» і у «братських могилах проваджень щось розібрати було практично неможливо».

За словами журналіста Дмитра Гнапа, у 2015 році в офіційному профайлі юриста Якубовського на сайті Спілки адвокатів було вказано номер телефону, який збігався з центральним офісом «Українського вибору».

Так званий «департамент війни» був створений ще в структурі Генеральної прокуратури в жовтні 2019 року. Департамент, по суті, є мозковим центром, який формує єдину практику з розслідування тяжких злочинів і грубих порушень прав людини на основі міжнародної практики. Саме заступник генпрокурора Мамедов був Ініціатором та ідеологом створення подібного підрозділу на центральному рівні.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що Якубовський став заступником генерального прокурора України Венедиктової.

Джерело: Главком