Динозаври почали вимирати ще 76 млн років тому

https://racurs.ua/ua/n156792-asteroyid-ne-vynen-vymyrannya-dynozavriv-pochalosya-sche-do-katastrofy-infografika.html

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Динозаври зникають приблизно 66 млн років тому. Причини цього низка вчених вбачають в наслідках падіння на Землю астероїда, котре сталося приблизно у цей час і залишило по собі великий кратер Чіксулуб діаметром 150 км, розташований на території теперішніх півострова Юкатан та Мексиканської затоки.

Проте нещодавнє дослідження міжнародної групи вчених, які проаналізували останки низки видів цих тварин, показує, що динозаври розпочали вимирати ще задовго до цієї катастрофи — приблизно 76 млн років тому, повідомляє видання Phys.org.

Ми розглянули шість найпоширеніших сімей динозаврів протягом усього Крейдового періоду, що охоплює період від 150 до 66 млн років тому, і виявили, що всі вони еволюціонували, розширювались і, очевидно, мали успіх. Потім, 76 млн років тому, вони демонструють раптовий спад, — зазначають дослідники.

Учені також проаналізували можливі причини занепаду динозаврів. За їхніми оцінками, причини цього полягають у загальному похолодання клімату, яке спостерігалося в той час, що ускладнило життя динозаврів, які, ймовірно, покладалися на теплі температури.

Дослідження показало, що першими почали зникати травоїдні динозаври. Це зробило всі екосистеми нестабільними і схильними до руйнування. Зрештою динозаври перестали домінувати на Землі і їм на зміну почали приходити інші тварини, зокрема ссавці.

Нагадаємо, американські учені встановили, як саме відбувалася катастрофа, котра призвела до формування кратера Чіскулуб.

Джерело: Phys.org