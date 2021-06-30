Мережу центрів для постраждалих від домашнього насильства профінансував Кабмін. Фото: slovoidilo.ua

https://racurs.ua/ua/n156791-mereju-centriv-dlya-postrajdalyh-vid-domashnogo-nasylstva-profinansuvav-kabmin.html

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Мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, в 2021 році профінансував уряд.

Кабмін розподілив 274 092,105 тис. грн субвенції на створення цієї мережі. Таке рішення було ухвалене 30 червня на засіданні Кабінету міністрів. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, засідання транслювалося в YouTube.

Наголошувалося, що за рахунок субвенції урядовці планують утворити 28 притулків, 39 денних центрів, 58 консультативних служб та 40 мобільних бригад. Крім того, гроші підуть на підняття рівня надання послуг у 16 існуючих притулках.

Також кошти субвенції витратять на ремонти приміщень, укомплектують меблями та технікою та придбають 40 автомобілів для мобільних бригад.

Нагадаємо, 3 лютого Верховна Рада ухвалила за основу законопроект № 3908−1, котрий передбачає значне підвищення штрафів за домашнє насильство (зі 170−680 грн до 17−68 тис. грн).