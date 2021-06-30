Сеть центров для пострадавших от домашнего насилия профинансировал Кабмин. Фото: slovoidilo.ua

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Сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и/или насилия по признаку пола, в 2021 году профинансировало правительство.

Кабмин распределил 274 092,105 тыс. грн субвенции на создание этой сети. Такое решение было принято 30 июня на заседании Кабинета министров. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, заседание транслировалось в YouTube.

Отмечалось, что за счет субвенции чиновники планируют создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад. Кроме того, деньги пойдут на поднятие уровня предоставления услуг в 16 существующих приютах.

Также средства субвенции потратят на ремонты помещений, укомплектуют мебелью и техникой и приобретут 40 автомобилей для мобильных бригад.

Напомним, 3 февраля Верховная Рада приняла за основу законопроект № 3908−1, который предусматривает значительное повышение штрафов за домашнее насилие (со 170−680 грн до 17−68 тыс. грн).