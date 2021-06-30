Артефакты времен Киевской Руси клиентам отправляли по почте (ФОТО)https://racurs.ua/n156790-artefakty-vremen-kievskoy-rusi-klientam-otpravlyali-po-pochte-foto.htmlРакурс
Исторические ценности времен Киевской Руси и периода I тысячелетия до нашей эры пыталась переправить в страны Евросоюза группа контрабандистов из Киевской области.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Соответствующие культурные ценности они выкупали у местных коллекционеров, а покупателей подыскивали в интернете.
В целом злоумышленники подготовили 30 посылок с уникальными изделиями, которые планировали переправить через сервисы международной почтовой связи.
Во время следственных действий по месту жительства дельцов правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов, среди которых были:
- изделия и украшения I тысячелетия до нашей эры и периода Киевской Руси;
- холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия нашей эры.
Принадлежность этих предметов к культурным ценностям подтвердила экспертиза.
Одному из организаторов группы сообщено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса). Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных лиц.