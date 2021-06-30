Ряд культурных ценностей пытались вывезти из Украины, фото: СБУ

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Исторические ценности времен Киевской Руси и периода I тысячелетия до нашей эры пыталась переправить в страны Евросоюза группа контрабандистов из Киевской области.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Соответствующие культурные ценности они выкупали у местных коллекционеров, а покупателей подыскивали в интернете.

В целом злоумышленники подготовили 30 посылок с уникальными изделиями, которые планировали переправить через сервисы международной почтовой связи.

Во время следственных действий по месту жительства дельцов правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов, среди которых были:

изделия и украшения I тысячелетия до нашей эры и периода Киевской Руси;

холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта I тысячелетия нашей эры.

Принадлежность этих предметов к культурным ценностям подтвердила экспертиза.

Одному из организаторов группы сообщено о подозрении в контрабанде (ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса). Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других причастных лиц.