Война не началась бы — Путин был готов потопить британский эсминец

https://racurs.ua/n156789-voyna-ne-nachalas-by-putin-byl-gotov-potopit-britanskiy-esminec.html

Ракурс

Инцидент с британским эсминцем «Дефендер» вблизи оккупированного Крыма не дает покоя россиянам.

У президента РФ Владимира Путина спросили о нем 30 июня во время так называемой «прямой линии» с гражданами России.

Среди вопросов, которые якобы адресуются Путину, был: «Cтоял ли мир на грани третьей мировой войны, когда британский эсминец подошел к Крыму?».

Российский лидер предположил, что эсминец могли и разбомбить, и потопить. Но даже в таком случае третья мировая война, по его мнению, не вспыхнула бы.

Даже если бы мы его потопили, третьей мировой бы не было, — заявил Путин, называя инцидент с эсминцем «Дефендер» провокацией.

Он назвал именно действия Великобритании, которая послала свое военное судно в признанные в мире территориальные воды Украины, провокацией. В России считают, что к ней причастны и американцы, поскольку «раньше вылетел американский разведывательный стратегический самолет».

Мы знаем, за что мы боремся. Это другая сторона подошла к нашим границам, а не мы, — сказал Путин.



Его беспокоит так называемое «военное освоение территории Украины», поскольку оно «создает реальные проблемы национальной безопасности» для РФ.

Эсминец Defender 23 июня прошел в водах вблизи Крыма, вызвав возмущенную реакцию Москвы, где заявили, что российские военные открывали предупредительный огонь.