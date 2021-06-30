Путин объяснил нежелание встретиться с Зеленским. Фото: AP

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Владимир Путин, президент Российской Федерации, не прочь встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

При этом сейчас встречаться с Зеленским Путин не хочет, поскольку «в этом нет смысла, поскольку Украина находится под «внешним управлением». Об этом президент страны-агрессора заявил 30 июня во время прямой линии, которую транслировали российские телеканалы.

Что, если он отдал свою страну под полное внешнее управление? Ключевые вопросы жизнедеятельности Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Частично — в Берлине и в Париже. Ну и о чем разговаривать? — заметил российский президент.

При этом он отметил, что готов к встрече, если в этом появится потребность и добавил, что «надо только понять, о чем говорить.

Также президент России выразил убеждение в том, что украинская власть дискриминирует русское население и уничтожает оппозицию. Он раскритиковал украинский законопроект, который объявляет россиян некоренным народом. По мнению лидера страны-агрессора, «россияне будут вынуждены уезжать, а это сопоставимо с оружием массового поражения».

Напомним, у президента РФ Владимира Путина заявили, что его недавняя встреча с главой Белого дома Джо Байденом не повлияла на желание встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.