Путін пояснив небажання зустрітися з Зеленським. Фото: AP

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Володимир Путін, президент Російської Федерації, не проти зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

При цьому зараз зустрічатися з Зеленським Путін не хоче, оскільки «в цьому наразі немає сенсу, оскільки Україна перебуває під «зовнішнім управлінням». Про це президент країни-агресора заявив 30 червня під час прямої лінії, яку транслювали російські телеканали.

Що зустрічатися із Зеленським, якщо він віддав свою країні під повне зовнішнє управління? Ключові питання життєдіяльності України вирішуються не у Києві, а у Вашингтоні. Частково — у Берліні і у Парижі. Ну й про що розмовляти? — зауважив російський президент.

При цьому він зазначив, що готовий до зустрічі, якщо у цьому з’явиться потреба і додав, що «треба тільки зрозуміти, про що говорити.

Також президент Росії висловив переконання в тому, що українська влада дискримінує російське населення та знищує опозицію. Він розкритикував український законопроект, який оголошує росіян некорінним народом. На думку лідера країни-агресора, «росіяни будуть змушені їхати, а це можна порівняти зі зброєю масового ураження».

Нагадаємо, у президента РФ Володимира Путіна заявили, що його нещодавня зустріч з очільником Білого дому Джо Байденом не вплинула на бажання зустрітися з українським колегою Володимиром Зеленським.