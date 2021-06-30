Ученые установили, как возникла чума, фото: Cell Reports

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Ракурс

Чума стала причиной нескольких очень масштабных эпидемий в истории человечества.

Ученые на основе анализа человеческих останков охотников-рыболовов обнаружили самый древний штамм чумы, передача которого могла быть связана с укусом человека бобром. Об этом говорится в статье, опубликованной в Cell Reports.

Проанализированные человеческие захоронения, датированные периодом 5,3−5 тыс. лет назад, были обнаружены в районе латвийского города Риукалнс.

Ученым удалось реконструировать древний штамм чумной палочки (бактерии Yersinia pestis) возрастом 5 тыс. лет, который получил название RV 2039. Это первый из серии древних штаммов, которые эволюционировали вскоре после отщепления бактерий Yersinia pestis от их предшественника Yersinia pseudotuberculosi (палочки псевдотуберкулеза) 7 тыс. лет назад.

Геномные и филогенетические характеристики RV 2039 согласуются с гипотезой, что эта очень ранняя форма чумной палочки, скорее всего, была менее трансмиссивной и, возможно, даже менее вирулентной, чем более поздние штаммы.

Дело в том, что современные варианты чумы содержат один важный ген, которого не хватало этому недавно обнаруженному древнему штамму. Этот ген позволяет болезни передаваться через блох.

Эта адаптация значительно увеличила скорость, с которой чумные бактерии могли заражать людей, попадая в организм и перемещаясь в лимфатические узлы, где они быстро размножались.

Поэтому чуме в те давние времена для распространения приходилось полагаться на другие способы. Так, останки охотника, в которых обнаружили следы чумы, содержали следы укуса грызуна, вероятно бобра. Всего в захоронении были скелеты четырех человек и только один из них был заражен чумой.

Источник: Cell Reports