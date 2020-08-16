Бубонная чума. Фото: Pixabay

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В начале июля 2020 года, в условиях глобальной пандемии коронавируса, органы здравоохранения в Китае были вынуждены разослать оповещение общественности о возможной вспышке бубонной чумы. После того как пастух в отдаленном китайском районе заболел этой болезнью, охота на грызунов, которые являются потенциальными переносчиками чумы, была строго запрещена.

Бубонная чума — смертельная бактериальная инфекция, вызванная чумной палочкой Yersinia pestis. В XIV веке, до того, как лечение стало доступно, она убила 50 млн человек в Европе и стала известна как «черная смерть». Но в наше время эта болезнь редко поражает от одного до 17 человек в год в развитых странах, таких, как США. Ежегодно фиксируется несколько сотен случаев заболевания в Демократической Республике Конго, Перу и на Мадагаскаре.

Бубонная чума по-прежнему смертельна, если ее не лечить, поэтому важно немедленно обратиться за медицинской помощью, если вы подозреваете ее у себя. Вот что нужно об этом знать.

Как можно заразиться бубонной чумой в наши дни?

Случай с китайским пастухом не первый в этом году. В ноябре 2019 года у двух человек из Внутренней Монголии были диагностированы случаи чумы. Эта болезнь встречается и в других странах. В 2014 году на острове Мадагаскар произошла вспышка чумы, в результате которой погиб 71 человек, а затем в 2017 году — 221 человек.

Бубонная чума имеет пугающую историю, но существует довольно небольшой риск того, что она станет глобальной угрозой человечеству в будущем, говорит Майкл Хед, доктор философии, старший научный сотрудник в области глобального здравоохранения в Университете Саутгемптона. «Ежегодно во всем мире фиксируется несколько сотен случаев чумы, поэтому само заболевание является относительно редким», — отмечает он.

Бубонная чума встречается в основном в Африке, Азии и Южной Америке. Страны с наибольшим числом случаев заболевания — Демократическая Республика Конго, Перу и Мадагаскар. Есть также эпизодические случаи на западе Соединенных Штатов, в основном в двух областях: в юго-западном регионе и на северо-западе — в Калифорнии и Орегоне.

Одна из причин, по которой бубонная чума не свирепствует повсеместно, заключается в том, что она редко передается от человека к человеку. Такие случаи единичны, хотя теоретически чумная палочка может передаваться между людьми через кашель. Однако самый распространенный способ заражения — это укус блохи или животного.

Как бубонная чума влияет на организм?

Бубонная чума поражает лимфатические узлы по всему телу. Это скопления иммунных клеток, предназначенные для борьбы с вторгающимися в организм микробами.

Когда чумные бактерии попадают в лимфатическую систему, они размножаются внутри ближайшего лимфатического узла. Это может вызвать опухание, лимфатические узлы при нажатии становятся болезненными. Чаще всего такие участки располагаются в паху, шее или подмышке. Если вовремя не начать лечение, инфекция распространится по всему телу.

Помимо опухших лимфатических узлов, иногда достигающих размеров куриного яйца, другие симптомы бубонной чумы включают в себя:

лихорадку, которая появляется внезапно;

озноб;

головную боль;

слабость;

тошноту и рвоту.

Так что не заметить у себя такую серьезную болезнь, как бубонная чума, практически невозможно, уверены медики.

После заражения симптомы бубонной чумы проявляются в течение одного-семи дней. Состояние обычно стремительно ухудшается, поэтому важно немедленно обратиться за медицинской помощью.

Другие формы чумы

В зависимости от того, где в организме локализуются бактерии Yersinia pestis, могут развиться две дополнительные формы чумы:

Пневмоническая чума возникает, когда чумная палочка распространяется на легкие. Это состояние чрезвычайно опасно: если не начать экстренное лечение антибиотиками, человек может умереть в течение 18‒24 часов. Сепсис чумы вызван чумной палочкой, распространяющейся через кровоток. Эта форма чумы вызывает очень тревожные симптомы: кожа чернеет, начинается процесс некроза тканей — особенно на носу, пальцах рук и ног. Возможно кровотечение изо рта, носа или ануса.

Лечение и профилактика бубонной чумы

Если вы побывали в местах, где потенциально могли заразиться бубонной чумой, или контактировали с зараженным животным, при первых признаках ухудшения состояния необходимо немедленно обратиться к медикам. Для диагностики врач отправит вас на анализ крови, а также слизи или гноя из опухших лимфатических узлов на наличие бактерий Y. pestis.

В случае положительного результата теста незамедлительное лечение жизненно необходимо. При отсутствии лечения смертность от бубонной чумы составляет около 50%. С антибиотиками уровень смертности снижается примерно до 11%. Также может понадобиться внутривенное введение жидкости и кислорода.

Если вы путешествуете в регион с более высоким риском заражения бубонной чумой, есть смысл принять меры предосторожности против укусов блох. Носите рубашки и брюки с длинными рукавами, используйте спрей от насекомых на основе DEET. Также желательно держаться подальше от любых животных, которые могут иметь блох.

Стоит ли бояться чумы украинцам?

В Украине последний случай заболевания бубонной чумой был зафиксирован почти сто лет назад, в Одесской области — регионе с жарким климатом и степной местностью, богатом дикими грызунами. Однако с тех пор степи в большинстве были возделаны под поля, а с грызунами ведется борьба как с сельскохозяйственными вредителями. Кроме того, в Одесской области действует единственная в Украине после оккупации Крыма Россией так называемая противочумная станция, деятельность которой направлена на выявление животных с признаками чумы и других смертельно опасных заболеваний.

Теоретически, завезти бубонную чуму в Украину могли бы люди или животные, прибывающие из стран, где встречается это заболевание. Но низкая степень передаваемости болезни от человека к человеку практически сводит такую опасность к нулю. Заголовки в СМИ, предвещающие Украине вслед за пандемией коронавируса эпидемию чумы, — не больше чем попытки привлечь внимание.

Тем не менее, если в Украину случайно завезут бубонную чуму, бороться с ней нашим врачам придется практически голыми руками: «полевого» опыта лечения такого заболевания у наших медиков, к счастью или к несчастью, нет.

Большинство людей имеют очень низкий риск заражения бубонной чумой. ВОЗ рекомендует избегать контакта с живыми или мертвыми грызунами, чтобы не допустить заражения.