Війна не почалася б — Путін був готовий потопити британський есмінець

Війни не було б — Путін був готовий потопити британський есмінець, фото — BBC-Україна

https://racurs.ua/ua/n156789-viyny-ne-bulo-b-putin-buv-gotovyy-potopyty-brytanskyy-esminec.html

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Інцидент з британським есмінцем «Дефендер» поблизу окупованого Криму не дає спокою росіянам.

У президента РФ Володимира Путіна запитали про нього 30 червня під час так званої «прямої лінії» з громадянами Росії.

Серед питань, які нібито адресуються Путіну, було: «Чи стояв світ на межі третьої світової війни, коли британський есмінець підійшов до Криму?».

Російський лідер припустив, що есмінець могли й розбомбити та потопити. Але навіть у такому випадку третя світова війна, на його думку, не спалахнула б.

Навіть якщо б ми його потопили, третьої світової б не було, — заявив Путін, називаючи інцидент з есмінцем «Дефендер» провокацією.

Він назвав саме дії Великої Британії, яка послала своє військове судно у визнані світом територіальні води України, провокацією. У Росії вважають, що до неї причетні й американці, оскільки «раніше вилетів американський розвідувальний стратегічний літак».

Ми знаємо, за що ми боремося. Це інша сторона підійшла до наших кордонів, а не ми, — сказав Путін.



Його турбує так зване «військове освоєння території України», бо воно «створює реальні проблеми національної безпеки» для РФ.

Есмінець Defender 23 червня пройшов у водах поблизу Криму, викликавши обурену реакцію Москви, де заявили, що російські військові відкривали попереджувальний вогонь.