У Британії на смітнику виявили секретні документи про есмінець, який проплив біля Криму, фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n156677-sekretni-dokumenty-pro-esminec-defender-vyyavyly-na-smitnyku-v-brytaniyi-foto.html

Ракурс

У Великій Британії у купі сміття за зупинкою громадського транспорту в графстві Кент виявили таємні документи про есмінець Defender, котрий нещодавно здійснив прохід біля тимчасово окупованого Росією Криму.

Документи, загальним обсягом майже 50 сторінок, виявив представник громадськості, який бажає залишитися анонімним, повідомляє BBC.

Зазначається, що особа, яка виявила ці документи, звернулася до BBC, коли зрозуміла їхній чутливий зміст.

Ці документи включають електронні листи та презентації PowerPoint, могли були створені в офісі когось з керівників Міноборони Британії, вважає видання.

В одному з наборів документів розглядається ймовірна реакція Росії на проходження корабля через українські води біля узбережжя Криму, котрий стався 23 серпня. Інші документи деталізують плани можливої військової присутності Великобританії в Афганістані після закінчення там операції НАТО під керівництвом США.

У британському уряді завили, що розпочали розслідування.

У Міноборони країни зазначили, що їхній працівник повідомив про втрату конфіденційних документів.

Джерело: BBC