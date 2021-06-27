Китай опублікував нові фото та відео з Марса, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n156676-video-z-chervonoyi-planety-znyate-novym-marsohodom-opublikuvav-kytay.html

Ракурс

Марсохід «Чжужун», запущений Китаєм на Червону планету, пропрацював на поверхні Марса вже 42 марсіанських дні і загалом проїхав 236 метрів.

Національна космічна адміністрація Китаю (CNSA) сьогодні, 27 червня, опублікувала нові відеозаписи, пов’язані з цією марсіанською місією, повідомляє агентство «Сіньхуа».

На одному з опублікованих відео можна побачити, як космічний апарат під час висадки на Марс розкрив парашут і спустився на поверхню Червоної планети.

На іншому відео показано, як марсохід «Чжужун» від’їжджає від своєї посадкової платформи і рухається поверхнею Марса.

Також опубліковані фотознімки, які показують поверхню Червоної планети та колії, залишені марсоходом.

Нагадаємо, у середині травня китайський марсохід прислав перші зроблені ним фото Марса.

Джерело: «Сіньхуа»