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Ракурс
Китай опублікував нові фото та відео з Марса, скріншот відео

Відео з Червоної планети, зняте новим марсоходом, опублікував Китай

27 чер 2021, 12:55
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Марсохід «Чжужун», запущений Китаєм на Червону планету, пропрацював на поверхні Марса вже 42 марсіанських дні і загалом проїхав 236 метрів.

Національна космічна адміністрація Китаю (CNSA) сьогодні, 27 червня, опублікувала нові відеозаписи, пов’язані з цією марсіанською місією, повідомляє агентство «Сіньхуа».

На одному з опублікованих відео можна побачити, як космічний апарат під час висадки на Марс розкрив парашут і спустився на поверхню Червоної планети.

На іншому відео показано, як марсохід «Чжужун» від’їжджає від своєї посадкової платформи і рухається поверхнею Марса.

Також опубліковані фотознімки, які показують поверхню Червоної планети та колії, залишені марсоходом.

Китай опублікував нові фото та відео з Марса, фото: «Сіньхуа»

Китай опублікував нові фото та відео з Марса, фото: «Сіньхуа»


Нагадаємо, у середині травня китайський марсохід прислав перші зроблені ним фото Марса.

Джерело: «Сіньхуа»


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