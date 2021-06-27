Смерть на півмарафоні сталася у Львові

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У Львові помер один із учасників півмарафону, фото: Андрій Садовий
Смерть на півмарафоні сталася у Львовіhttps://racurs.ua/ua/n156675-smert-na-pivmarafoni-stalasya-u-lvovi.htmlРакурс
У Львові сьогодні, 27 червня, помер 23-річний учасник півмарафону.
Мер Львова Андрій Сдаовий повідомив про це у своєму Telegram-каналі.
За словами Садового, чоловікові залишалося до фінішу 200 метрів.
Медики щойно констатували смерть, — зазначив Садовий. — Співчуття рідним та близьким!
Причин смерті учасника півмарафону Садовий не повідомив.
Померлий був неодноразовим учасником таких змагань, показував добрий час забігу на 21 км і міг встановити рекорд, проте за 200 м від фінішу йому стало зле, зазначає видання Zaxid.net,
Після цього організатори припинили проведення змагань.
Варто зазначити, що у західні області України вже прийшло похолодання, тож температура повітря у Львові не була екстремально високою і становила близько 21°.
Півмарафон у центрі Львова, на проспекті Свободи біля Львівського оперного театру, відбувався вже вшосте.
Цього разу в спортивному заході, який передбачає індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км, а також командні змагання, взяли участь близько 2,5 тис. учасників, зазначає прес-служба Львівської міської ради.
Нагадаємо, у травні в Болгарії від інфаркту помер 50-річний учасник традиційного марафону у місті Варна.
Джерело: Андрій Садовий, Zaxid.net, Львівська міська рада
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