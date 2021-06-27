Смерть на півмарафоні сталася у Львові

У Львові помер один із учасників півмарафону, фото: Андрій Садовий

https://racurs.ua/ua/n156675-smert-na-pivmarafoni-stalasya-u-lvovi.html

Ракурс

У Львові сьогодні, 27 червня, помер 23-річний учасник півмарафону.

Мер Львова Андрій Сдаовий повідомив про це у своєму Telegram-каналі.

За словами Садового, чоловікові залишалося до фінішу 200 метрів.

Медики щойно констатували смерть, — зазначив Садовий. — Співчуття рідним та близьким!

Причин смерті учасника півмарафону Садовий не повідомив.

Померлий був неодноразовим учасником таких змагань, показував добрий час забігу на 21 км і міг встановити рекорд, проте за 200 м від фінішу йому стало зле, зазначає видання Zaxid.net,

Після цього організатори припинили проведення змагань.

Варто зазначити, що у західні області України вже прийшло похолодання, тож температура повітря у Львові не була екстремально високою і становила близько 21°.

Півмарафон у центрі Львова, на проспекті Свободи біля Львівського оперного театру, відбувався вже вшосте.

Цього разу в спортивному заході, який передбачає індивідуальні забіги на 21 км, 10 км та 4,2 км, а також командні змагання, взяли участь близько 2,5 тис. учасників, зазначає прес-служба Львівської міської ради.

Нагадаємо, у травні в Болгарії від інфаркту помер 50-річний учасник традиційного марафону у місті Варна.

Джерело: Андрій Садовий, Zaxid.net, Львівська міська рада