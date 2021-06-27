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Во Львове умер один из участников полумарафона, фото: Андрей Садовый
Смерть на полумарафоне случилась во Львовеhttps://racurs.ua/n156675-smert-na-polumarafone-sluchilas-vo-lvove.htmlРакурс
Во Львове сегодня, 27 июня, скончался 23-летний участник полумарафона.
Мэр Львова Андрей Сдаовий сообщил об этом в своем Telegram-канале.
По словам Садового, мужчине оставалось до финиша 200 метров.
Медики только констатировали смерть, — отметил Садовый. — Соболезнования родным и близким!
Причин смерти участника полумарафона Садовый не сообщил.
Умерший был неоднократным участником таких соревнований, показывал хорошее время забега на 21 км и мог установить рекорд, однако в 200 м от финиша ему стало плохо, отмечает издание Zaxid.net,
После этого организаторы прекратили проведение соревнований.
Стоит отметить, что в западные области Украины уже пришло похолодание, поэтому температура воздуха во Львове не была экстремально высокой и составляла около 21°.
Полумарафон в центре Львова, на проспекте Свободы возле Львовского оперного театра, проходил уже в шестой раз.
На этот раз в спортивном мероприятии, которое предусматривает индивидуальные забеги на 21 км, 10 км и 4,2 км, а также командные соревнования, приняли участие около 2,5 тыс. участников, отмечает пресс-служба Львовского городского совета.
Напомним, в мае в Болгарии от инфаркта умер 50-летний участник традиционного марафона в городе Варна.
Источник: Андрей Садовый, Zaxid.net, Львовский горсовет
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