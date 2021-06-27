Во Львове умер один из участников полумарафона, фото: Андрей Садовый

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Ракурс

Во Львове сегодня, 27 июня, скончался 23-летний участник полумарафона.

Мэр Львова Андрей Сдаовий сообщил об этом в своем Telegram-канале.

По словам Садового, мужчине оставалось до финиша 200 метров.

Медики только констатировали смерть, — отметил Садовый. — Соболезнования родным и близким!

Причин смерти участника полумарафона Садовый не сообщил.

Умерший был неоднократным участником таких соревнований, показывал хорошее время забега на 21 км и мог установить рекорд, однако в 200 м от финиша ему стало плохо, отмечает издание Zaxid.net,

После этого организаторы прекратили проведение соревнований.

Стоит отметить, что в западные области Украины уже пришло похолодание, поэтому температура воздуха во Львове не была экстремально высокой и составляла около 21°.

Полумарафон в центре Львова, на проспекте Свободы возле Львовского оперного театра, проходил уже в шестой раз.

На этот раз в спортивном мероприятии, которое предусматривает индивидуальные забеги на 21 км, 10 км и 4,2 км, а также командные соревнования, приняли участие около 2,5 тыс. участников, отмечает пресс-служба Львовского городского совета.

Напомним, в мае в Болгарии от инфаркта умер 50-летний участник традиционного марафона в городе Варна.

Источник: Андрей Садовый, Zaxid.net, Львовский горсовет