В Минске ворота посольства РФ протаранил автомобиль, фото: ГАИ Минска

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В Минске легковой автомобиль «Форд» на полном ходу въехал в ворота посольства РФ в Беларуси.

После этого 35-летний водитель автомобиля выбежал из него и перелез через забор на территорию посольства. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Минска.

Уже на территории посольства водителя задержали.

В ведомстве отмечают, что, по предварительной информации, водитель находился в состоянии наркотического опьянения.

На видео инцидента, которое попала в поле зрения камер видеонаблюдения, можно увидеть, что автомобилю удалось сломать только первые из двойных ворот посольства. После удара автомобиль остановился и начал откатываться назад. Водитель транспортного средства выбежал из него и перелез через вторые ворота, оказавшись на территории посольства. Момента его задержания на видео нет.

Напомним, в мае у посольства РФ в Киеве сожгли «Кремль».