Съедобную вакцину создали японские ученые

Японские ученые создали съедобную вакцину от холеры

https://racurs.ua/n156673-sedobnuu-vakcinu-sozdali-yaponskie-uchenye.html

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Съедобную вакцину против холеры, изготовленную путем измельчения генетически модифицированных зерен риса, создали японские ученые. Эта вакцина получила название MucoRice-CTB.

Уже проведена первая фаза исследований на людях, которая не обнаружила явных побочных эффектов и продемонстрировала безопасность такой вакцины. Об этом сообщает издание EurekAlrt со ссылкой на пресс-службу Университета Токио.

Отмечается, что в 2020 году производство вакцин сделало большой шаг вперед, будучи «стимулированным» пандемией коронавирусной болезни COVID-19.

Однако сложность вакцин против коронавируса SARS-CoV-2 на основе мРНК подчеркнула ценность прививок, которые можно делать, транспортировать и хранить дешево и без охлаждения, — подчеркивается в статье.

По словам исследователей, их вакцина MucoRice-CTB стабильна при комнатной температуре.

Существует четыре современных вакцины против холеры без необходимости введения инъекций, каждая из которых дается в виде капель на язык. Но они требуют требует хранения в холоде и изготавливается из убитых или ослабленных клеток патогена.

MucoRice-CTB растет в семенах генетически модифицированных растений риса, производящих нетоксичную порцию характерного для холеры токсина CTB, который может распознать иммунная система. Исследователи выращивают рисовые растения в специально построенной изолированной гидропонной ферме.

Растения производят CTB в своем семенах — съедобных зернах риса, и сохраняют антигены в капельках, называемых белковыми телами, мембраны которых состоят из жира.

«Белковые тела риса ведут себя как естественная капсула для доставки антигена в иммунную систему кишечника, — отмечают исследователи.



Источник: EurekAlrt