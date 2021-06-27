Їстівну вакцину створили японські учені

Японські вчені створили їстівну вакцину від холери, фото:

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Ракурс

Їстівну вакцину проти холери, виготовлену шляхом подрібнення генетично модифікованих зерен рису, створили японські учені. Ця вакцина отримала назву MucoRice-CTB.

Наразі проведена перша фаза досліджень на людях, яка не виявила явних побічних ефектів та продемонструвала безпечність такої вакцини. Про це повідомляє видання EurekAlert з посиланням на прес-службу Університету Токіо.

Зазначається, що у 2020 році виробництво вакцин зробило великий крок вперед, будучи «стимульованим» пандемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Однак складність вакцин проти коронавірусу SARS-CoV-2 на основі мРНК підкреслила цінність щеплень, які можна робити, транспортувати та зберігати дешево та без охолодження, — зазначається у статті.

За словами дослідників, їхня вакцина MucoRice-CTB є стабільною при кімнатній температурі.

Існує чотири сучасних вакцини проти холери без необхідності введення ін'єкцій, кожна з яких дається у вигляді крапель на язик. Але вони вимагають вимагає зберігання в холоді та виготовляється із вбитих або ослаблених клітин патогена.

MucoRice-CTB росте у насінні генетично модифікованих рослин рису, які виробляють нетоксичну порцію характерного для холери токсину CTB, яку може розпізнати імунна система. Дослідники вирощують рисові рослини у спеціально побудованій ізольованій гідропонній фермі.

Рослини виробляють CTB в своєму насінні — їстівних зернах рису, і зберігають антигени в крапельках, званих білковими тілами, мембрани яких складаються з жиру.

Білкові тіла рису поводяться як природна капсула для доставки антигену в імунну систему кишечника, — зазначають дослідники.



Джерело: EurekAlert