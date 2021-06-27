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Ракурс
В Україні триває епідемія коронавірусу

Коронавірус в Україні — госпіталізованих за добу більше, ніж нових випадків

27 чер 2021, 10:41
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Впродовж минулої доби, 26 червня, виявлено ще 450 випадків цього захворювання, серед них 28 дітей та шість медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

  • Києві — 135;
  • Дніпропетровській області — 46;
  • Одеській області — 39;
  • Київській області — 37;
  • Миколаївській області — 22.

За минулу добу госпіталізували 529 хворих. Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні офіційно хворіють 18,6 тис. осіб.

Померли за добу 17 хворих, одужали — 1 тис. 97 пацієнтів.

За добу здійснено 25 тис. 828 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 2 млн 233 тис. 996 осіб;
  • одужали 2 млн 163 тис. 69 пацієнтів;
  • померли 52 тис. 286 хворих.


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали п’ятірку найбільш небезпечних штамів коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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