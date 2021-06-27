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В Україні триває епідемія коронавірусу
Коронавірус в Україні — госпіталізованих за добу більше, ніж нових випадківhttps://racurs.ua/ua/n156672-koronavirus-v-ukrayini-gospitalizovanyh-za-dobu-bilshe-nij-novyh-vypadkiv.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Впродовж минулої доби, 26 червня, виявлено ще 450 випадків цього захворювання, серед них 28 дітей та шість медпрацівників.
Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.
Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:
- Києві — 135;
- Дніпропетровській області — 46;
- Одеській області — 39;
- Київській області — 37;
- Миколаївській області — 22.
За минулу добу госпіталізували 529 хворих. Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні офіційно хворіють 18,6 тис. осіб.
Померли за добу 17 хворих, одужали — 1 тис. 97 пацієнтів.
За добу здійснено 25 тис. 828 тестувань на коронавірус.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 2 млн 233 тис. 996 осіб;
- одужали 2 млн 163 тис. 69 пацієнтів;
- померли 52 тис. 286 хворих.
Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали п’ятірку найбільш небезпечних штамів коронавірусу.
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