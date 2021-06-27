В Україні триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n156672-koronavirus-v-ukrayini-gospitalizovanyh-za-dobu-bilshe-nij-novyh-vypadkiv.html

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. Впродовж минулої доби, 26 червня, виявлено ще 450 випадків цього захворювання, серед них 28 дітей та шість медпрацівників.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров’я.

Найбільше нових випадків коронавірусу за добу виявили в таких регіонах України:

Києві — 135;

Дніпропетровській області — 46;

Одеській області — 39;

Київській області — 37;

Миколаївській області — 22.

За минулу добу госпіталізували 529 хворих. Наразі на коронавірусну хворобу COVID-19 в Україні офіційно хворіють 18,6 тис. осіб.

Померли за добу 17 хворих, одужали — 1 тис. 97 пацієнтів.

За добу здійснено 25 тис. 828 тестувань на коронавірус.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 2 млн 233 тис. 996 осіб;

одужали 2 млн 163 тис. 69 пацієнтів;

померли 52 тис. 286 хворих.

Нагадаємо, у МОЗ нещодавно назвали п’ятірку найбільш небезпечних штамів коронавірусу.