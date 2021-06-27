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В Украине продолжается эпидемия коронавируса
Коронавирус в Украине — госпитализированных за сутки больше, чем новых случаевhttps://racurs.ua/n156672-koronavirus-v-ukraine-gospitalizirovannyh-za-sutki-bolshe-chem-novyh-sluchaev.htmlРакурс
Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. На протяжении прошедших суток, 26 июня, выявлены еще 450 случаев этого заболевания, среди них 28 детей и шесть медработников.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:
- Киеве — 135;
- Днепропетровской области — 46;
- Одесской области — 39;
- Киевской области — 37;
- Николаевской области — 22.
За минувшие сутки госпитализированы 529 больных. В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине официально болеют 18,6 тыс. человек.
Умерли за сутки 17 больных, выздоровели — 1 тыс. 97 пациентов.
За сутки проведены 25 тыс. 828 тестирований на коронавирус.
За все время эпидемии коронавируса в Украине:
- заболели 2 млн 233 тыс. 996 человек;
- выздоровели 2 млн 163 тыс. 69 пациентов;
- умерли 52 тыс. 286 больных.
Напомним, в Минздраве недавно назвали пятерку самых опасных штаммов коронавируса.
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