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Ракурс
В Украине продолжается эпидемия коронавируса

Коронавирус в Украине — госпитализированных за сутки больше, чем новых случаев

27 июн 2021, 10:41
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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. На протяжении прошедших суток, 26 июня, выявлены еще 450 случаев этого заболевания, среди них 28 детей и шесть медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

  • Киеве — 135;
  • Днепропетровской области — 46;
  • Одесской области — 39;
  • Киевской области — 37;
  • Николаевской области — 22.

За минувшие сутки госпитализированы 529 больных. В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине официально болеют 18,6 тыс. человек.

Умерли за сутки 17 больных, выздоровели — 1 тыс. 97 пациентов.

За сутки проведены 25 тыс. 828 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

  • заболели 2 млн 233 тыс. 996 человек;
  • выздоровели 2 млн 163 тыс. 69 пациентов;
  • умерли 52 тыс. 286 больных.


Коронавирус в Украине, инфографика: СНБО

Напомним, в Минздраве недавно назвали пятерку самых опасных штаммов коронавируса.

Источник: Ракурс


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