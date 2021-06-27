В Украине продолжается эпидемия коронавируса

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Коронавирус в Украине продолжает активно распространяться. На протяжении прошедших суток, 26 июня, выявлены еще 450 случаев этого заболевания, среди них 28 детей и шесть медработников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в таких регионах Украины:

Киеве — 135;

Днепропетровской области — 46;

Одесской области — 39;

Киевской области — 37;

Николаевской области — 22.

За минувшие сутки госпитализированы 529 больных. В настоящее время на коронавирусную болезнь COVID-19 в Украине официально болеют 18,6 тыс. человек.

Умерли за сутки 17 больных, выздоровели — 1 тыс. 97 пациентов.

За сутки проведены 25 тыс. 828 тестирований на коронавирус.

За все время эпидемии коронавируса в Украине:

заболели 2 млн 233 тыс. 996 человек;

выздоровели 2 млн 163 тыс. 69 пациентов;

умерли 52 тыс. 286 больных.

Напомним, в Минздраве недавно назвали пятерку самых опасных штаммов коронавируса.