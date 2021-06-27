У Мінську ворота посольства РФ протаранив автомобіль, фото: ДАІ Мінська

https://racurs.ua/ua/n156674-vorota-posolstva-rf-u-bilorusi-protaranyv-avtomobil-foto-video.html

Ракурс

У Мінську легковий автомобіль «Форд» на повному ходу в’їхав у ворота посольства РФ у Білорусі.

Після цього 35-річний водій автівки вибіг з неї і переліз через паркан на територію посольства. Про це вчора, 26 червня, повідомила прес-служба Державтоінспекції Мінська.

Вже на території посольства водія затримали.

У відомстві зазначають, що, за попередньою інформацією, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

На відео інциденту, яке потрапила у поле зору камер відеоспостереження, можна побачити, що автомобілю вдалося зламати лише перші з подвійних воріт посольства. Після удару автівка зупинилася і почала відкочуватися назад. Водій транспортного засобу вибіг з нього і переліз через другі ворота, опинившись на території посольства. Моменту його затримання на відео немає.

Нагадаємо, у травні біля посольства РФ у Києві спалили «Кремль».