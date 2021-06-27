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У Мінську ворота посольства РФ протаранив автомобіль, фото: ДАІ Мінська
Ворота посольства РФ у Білорусі протаранив автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n156674-vorota-posolstva-rf-u-bilorusi-protaranyv-avtomobil-foto-video.htmlРакурс
У Мінську легковий автомобіль «Форд» на повному ходу в’їхав у ворота посольства РФ у Білорусі.
Після цього 35-річний водій автівки вибіг з неї і переліз через паркан на територію посольства. Про це вчора, 26 червня, повідомила прес-служба Державтоінспекції Мінська.
Вже на території посольства водія затримали.
У відомстві зазначають, що, за попередньою інформацією, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.
На відео інциденту, яке потрапила у поле зору камер відеоспостереження, можна побачити, що автомобілю вдалося зламати лише перші з подвійних воріт посольства. Після удару автівка зупинилася і почала відкочуватися назад. Водій транспортного засобу вибіг з нього і переліз через другі ворота, опинившись на території посольства. Моменту його затримання на відео немає.
Нагадаємо, у травні біля посольства РФ у Києві спалили «Кремль».
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