Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У Мінську ворота посольства РФ протаранив автомобіль, фото: ДАІ Мінська

Ворота посольства РФ у Білорусі протаранив автомобіль (ФОТО, ВІДЕО)

27 чер 2021, 11:48
999

У Мінську легковий автомобіль «Форд» на повному ходу в’їхав у ворота посольства РФ у Білорусі.

Після цього 35-річний водій автівки вибіг з неї і переліз через паркан на територію посольства. Про це вчора, 26 червня, повідомила прес-служба Державтоінспекції Мінська.

Вже на території посольства водія затримали.

У відомстві зазначають, що, за попередньою інформацією, водій перебував у стані наркотичного сп’яніння.

На відео інциденту, яке потрапила у поле зору камер відеоспостереження, можна побачити, що автомобілю вдалося зламати лише перші з подвійних воріт посольства. Після удару автівка зупинилася і почала відкочуватися назад. Водій транспортного засобу вибіг з нього і переліз через другі ворота, опинившись на території посольства. Моменту його затримання на відео немає.


У Мінську ворота посольства РФ протаранив автомобіль, фото: ДАІ Мінська

Нагадаємо, у травні біля посольства РФ у Києві спалили «Кремль».

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів