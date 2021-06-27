Китай опубликовал новые фото и видео с Марса, фото: «Синьхуа»

https://racurs.ua/n156676-video-s-krasnoy-planety-snyatoe-novym-marsohodom-opublikoval-kitay.html

Ракурс

Марсоход «Чжужун», запущенный Китаем на Красную планету, проработал на поверхности Марса уже 42 марсианских дней и в целом проехал 236 метров.

Национальная космическая администрация Китая (CNSA) сегодня, 27 июня, опубликовала новые видеозаписи, связанные с этой марсианской миссией, сообщает агентство «Синьхуа».

На одном из опубликованных видео можно увидеть, как космический аппарат во время высадки на Марс раскрыл парашют и спустился на поверхность Красной планеты.

На другом видео показано, как марсоход «Чжужун» отъезжает от своей посадочной платформы и движется по поверхности Марса.

Также опубликованы фотографии, которые показывают поверхность Красной планеты и колеи, оставленные марсоходом.

Напомним, в середине мая китайский марсоход прислал первые сделанные им фото Марса.