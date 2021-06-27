В Британии на помойке обнаружили секретные документы об эсминце, который проплыл возле Крыма, фото: BBC

https://racurs.ua/n156677-sekretnye-dokumenty-ob-esmince-defender-obnarujili-na-svalke-v-britanii-foto.html

Ракурс

В Великобритании в куче мусора за остановкой общественного транспорта в графстве Кент обнаружили секретные документы об эсминце Defender, который недавно совершил проход возле временно оккупированного Россией Крыма.

Документы, общим объемом почти 50 страниц, обнаружил представитель общественности, желающий остаться анонимным, сообщает BBC.

Отмечается, что лицо, обнаружившее эти документы, обратилось к BBC, когда поняло их чувствительное содержание.

Эти документы включают электронные письма и презентации PowerPoint, которые могли были созданы в офисе кого-то из руководителей Минобороны Великобритании, считает издание.

В одном из наборов документов рассматривается возможная реакция России на прохождение корабля через украинские воды возле побережья Крыма, которое состоялось 23 августа. Другие документы детализируют планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

В британском правительстве завили, что начали расследование.

В Минобороны страны отметили, что их работник сообщил о потере конфиденциальных документов.

Источник: BBC