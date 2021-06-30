Низку культурних цінностей намагалися вивезти з України, фото: СБУ

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Історичні цінності часів Київської Русі та періоду I тисячоліття до нашої ери намагалася переправити до країн Євросоюзу група контрабандистів з Київської області.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Відповідні культурні цінності вони викуповували у місцевих колекціонерів, а покупців підшукували в інтернеті.

Загалом зловмисники підготували 30 посилок з унікальними виробами, які планували переправити через сервіси міжнародного поштового зв’язку.

Під час слідчих дій за місцями проживання ділків правоохоронці виявили партію підготовлених до нелегального вивезення за кордон предметів, серед яких були:

вироби і прикраси І тисячоліття до нашої ери та періоду Київської Русі;

холодна зброя, срібні монети та предмети побуту I тисячоліття нашої ери.

Належність цих предметів до культурних цінностей підтвердила експертиза.

Одному з організаторів групи повідомлено про підозру в контрабанді (ч. 2 ст. 15 і ч. 1 ст. 201 Кримінального кодексу). Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності інших причетних осіб.