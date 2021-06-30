Динозавры стали вымирать еще 76 млн лет назад

https://racurs.ua/n156792-asteroid-ne-vinovat-vymiranie-dinozavrov-nachalos-esche-do-katastrofy-infografika.html

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Динозавры исчезают примерно 66 млн лет назад. Причины этого ряд ученых видят в последствиях падения на Землю астероида, которое произошло примерно в это время и оставило большой кратер Чиксулуб диаметром 150 км, расположенный на территории нынешних полуострова Юкатан и Мексиканского залива.

Однако недавнее исследование международной группы ученых, которые проанализировали останки ряда видов этих животных, показывает, что динозавры начали вымирать еще задолго до этой катастрофы — примерно 76 млн лет назад, сообщает издание Phys.org.

Мы рассмотрели шесть самых распространенных семей динозавров течение всего Мелового периода, охватывающего период от 150 до 66 млн лет назад, и обнаружили, что все они эволюционировали, расширялись и, очевидно, имели успех. Затем, 76 млн лет назад, они демонстрируют внезапный спад, — отмечают исследователи.

Ученые также проанализировали возможные причины упадка динозавров. По их оценкам, причины этого заключаются в общем похолодание климата, которое наблюдалось в то время, что осложнило жизнь динозавров, которые, вероятно, полагались на теплые температуры.

Исследование показало, что первыми начали исчезать травоядные динозавры. Это сделало все экосистемы нестабильными и склонными к разрушению. В конце концов динозавры перестали доминировать на Земле и им на смену стали приходить другие животные, в частности млекопитающие.

Напомним, американские ученые установили, как именно происходила катастрофа, приведшая к формированию кратера Чискулуб.

Источник: Phys.org